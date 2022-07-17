Лже-полицейские обзванивают жителей Свердловской области

Мошенники продолжают "терроризировать" уральцев в надежде завладеть их деньгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесной активизировались лже-полицейские, которые звонят горожанам и пытаются выманить у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Информация о таких случаях в полицию поступает ежедневно, а 14 июля зарегистрировано сразу два обращения.

Схема у мошенников простая – она звонят, представляются сотрудниками полиции, и говорят, что родственник жертвы пришел в банк с доверенностью и пытается снять деньги со счета. Поэтому финансы нужно перевести на безопасный счет.

В первом случае молодой человек, ответил мошенникам, что у него ни хитрого родственника, ни счетов в банке, а потом передал информацию о звонке в органы правопорядка. После этого звонивший бросил трубку.

Ближе к вечеру к полицейским обратилась пожилая пара. Им тоже позвонили неизвестные люди и представились сотрудниками органов внутренних дел. После этого они заявили, что на счете пенсионеров зафиксировано движение денежных средств, поэтому деньги нужно перевести на безопасный счет. После этого пожилая пара из Лесного обратилась в полицию.

В пресс-службе областного полицейского Главка напоминают, что верить аферистам нельзя. В случае, если вам предлагают перевести свои деньги на чужой счет, нужно положить трубку и обратиться в полицию.