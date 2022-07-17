На Урале завершены поиски пропавшей женщины

На поиски женщины ушли почти сутки. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Североуральске 15 июля в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, попросив стражей порядка помочь в поисках 83-летней Валентины Черновой, которая еще 11 июля отправилась на автобусе в коллективный сад «Красная шапочка», расположенный в трех километрах от города.

После этого женщина пропала, а ее телефон оказался вне зоны доступа. Женщина сказала, что до этого Валентина Чернова никогда не терялась. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

На поиски пенсионерки были брошены силы полиции, спасателей МЧС и добровольцев. Они обследовали дачи и лес. 16 июля в 30 метрах от коллективного сада капитан полиции Константин Аверин и старший лейтенант внутренней службы Александр Гляделов обнаружили женщину.

Она лежала в лесу живая, однако говорить и двигаться не могла. Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в терапевтическое отделение больницы.

Оказалось, что женщине стало плохо с сердцем во время прогулки. Также у нее диагностировано общее переохлаждение.