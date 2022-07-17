Сергей Шойгу вручил медаль Героя России генерал-полковнику Александру Лапину

Сергей Шойгу оценил усилия Александра Лапина во время Специальной военной операции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил генерал-полковника Александра Лапина медалью «Золотая звезда» в связи с присвоением ему звания Герой России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Отметим, что Александр Лапин с 2017 году является командующим войсками Центрального военного округа.