Мужчина купался в нетрезвом виде, что и привело к трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 16 июля, в Екатеринбурге на озере Шарташ утонул мужчина, который, по свидетельствам очевидцев, отправился купаться в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Во время купания мужчина неожиданно начал тонуть, после чего его оперативно вытащили на берег другие отдыхающие. Один из них пытался спасти мужчину, делая ему непрямой массаж сердца, но помочь пострадавшему не удалось, он скончался.

- Давай, просыпайся, дыши, - говорит в это время другой очевидец трагедии, которая произошла на Шарташе со стороны поселка Изоплит.

Отметим, что за полтора месяца в Екатеринбурге и Свердловской области в водоемах утонили 14 человек. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания.