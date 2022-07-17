Под Екатеринбургом город и два поселка засыпало градом

Дождь с градом прошел в трех населенных пунктах под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Арамиль, а также поселках Первомайский и Шабровский, примыкающим к Екатеринбургу, днем, 15 июля, выпал град. На это в социальных сетях пожаловались местные жители.

- Град шел недолго, но мы все равно испугались, вдруг побьет урожай. Осадки до этого нам обещали синоптики, но про град мы не слышали, поэтому не были готовы, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Шабровского Алевтина.

Синоптики действительно объявили заранее о непогоде в эти выходные, 16 и 17 июля. Однако в самом Екатеринбурге до настоящего момента прошли два небольших дождя.

При этом, во вторник, 19 июля, в столице Среднего Урала пройдут ливни. Подробный прогноз погода на три дня в Екатеринбурге – по ссылке.