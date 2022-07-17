Под Нижним Тагилом в столкновении с лосем пострадали четыре человека

Провести освидетельствование водителей на состояние опьянения, не представилось возможным, в связи с их госпитализацией. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ночь на 16 июля под Нижним Тагилом в аварии с лосем пострадали четыре человека. По данным свердловского управления ГИБДД, 34-летний водитель Skoda Fabia врезался в животное. А после выехал на встречную полому и протаранил Kia Spectra под управлением 27-летней девушки.

Водителей и их пассажиров госпитализировали. Пока неизвестно, были ли участники аварии пристегнуты ремнями безопасности.

- Сотрудники полиции установили, что в автомобиле Kia Spectra находилась семья, которые ехали в ночное время суток в село Южаково, на дачу. Водитель и пассажир Skoda Fabia автомобиля возвращались из Ирбита домой, - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге «Газель» переехала пешехода, который упал на проезжую часть с самоката.

ВАЖНО

Госавтоинспекция обращает внимание на особенности управления автомобилем при совершении поездок на дальние расстояния. Выезжать стоит полностью отдохнувшим и лучше в утренние часы, и не управлять автомобилем в утомленном состоянии и тем более в ночное время. Не стоит подвергать опасности себя и своих пассажиров, пользоваться ремнями безопасности. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных, в которых пострадали люди, происходят в темное время суток и в сумерки на дорогах регионального значения. В темное время суток животные часто выходят на дороги, чтобы предупредить наезд, следует двигаться со скоростью, которая не превышает максимально разрешенную. Также следует внимательно относиться к дорожным знакам «Дикие животные».