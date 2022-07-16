Во втором туре «Урал» сыграет на выезде с «Оренбургом». Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от ЦСКА в первом туре чемпионата России.

- Проиграли. Если смотреть удары по воротам, голевые моменты – везде уступили. Допускали много ошибок в центре поля. Затем у нас провалился правый фланг. Ну, игрок выбыл. В таких играх нельзя выпадать. Получилось так, что мы ошибались и говорили «забивайте нам». Сыграли бы первый тайм на ноль – игра бы по-другому сложилась, - сказал после матча главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.

Во втором туре «Урал» сыграет на выезде с «Оренбургом».