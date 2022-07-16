Екатеринбург накроет ливнями с градом

Предупреждение о непогоде в регионе сохраняется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. По данным синоптиков, 17 июля на Среднем Урале ожидаются обильные осадки в виде ливней и града.

- Ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с, - говорится в заявлении Уральского гидрометцентра.

Кроме этого в Свердловской области и соседних регионах сохраняется высокая пожарная опасность.

- 16-18 местами в Челябинской области, 16-17 июля местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), - добавили в гидрометцентре.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев в своем телеграмм-канале сообщал, что в некоторых районах области может выпасть град размером с перепелиное яйцо.