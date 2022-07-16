Полуголые девушки взбудоражили водителей Екатеринбурга

ГИБДД проводит проверку. Фото: читатель «КП»

Вечером 15 июля на улице Бебеля автомобилисты могли стать свидетелями необычной пиар-акции. Две полуголые девушки раздавали водителям листовки, когда те останавливались на светофоре. В ГИБДД уже отметили, что подобные вещи на проезжей части – недопустимы.

- По данному факту будет проведена проверка. Госавтоинспекция напоминает, что проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных средств. Ходьба и нахождение на проезжей части без цели ее перехода небезопасны и могут привести к несчастному случаю, — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, что на ЖБИ очевидцы задержали пьяного мужчину на квадроцикле, который устроил аварию.