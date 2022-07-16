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Общество16 июля 2022 9:30

Житель Кушвы пожаловался губернатору на разбитую дорогу у детского сада

Евгений Куйвашев попросил местных властей решить вопрос
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Вот по такой дороге приходится добираться до детского сада № 12. Фото: телеграм-канал Евгения Куйвашева

Вот по такой дороге приходится добираться до детского сада № 12. Фото: телеграм-канал Евгения Куйвашева

Житель Кушвы Антон Наумов пожаловался губернатору Евгению Куйвашеву на разбитую дорогу у детского сада № 12. Как выяснилось, проезжая часть находится в ведении прилегающих многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «Родник».

Поводом для обращения к губернатору стал тот факт, что дети-двойняшки мужчины начали посещать дошкольное учреждение.

- С главой Кушвы Михаилом Слепухиным уже провели переговоры. Он обещал отработать вопрос. Надеюсь, что скоро Антон и другие родители смогут отвозить и отводить детей в садик, не преодолевая препятствия, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Ранее мы рассказывали историю врача Виктора Шипицына. После смерти жены мужчина в одиночку воспитывает шестерых детей. Губернатор узнал об истории Виктора и поручил выделить ему новую просторную квартиру.