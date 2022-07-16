Клава Кока прилетела в Екатеринбург, чтобы поздравить металлургов

Поп-исполнительница выступит в Каменске-Уральском Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица лейбла Black Star прилетела в Екатеринбург, откуда сразу отправилась в Каменск-Уральский. Там она даст концерт по случаю Дня металлурга. Уроженка уральской столицы поделилась фотографиями из VIP терминала аэропорта Кольцово. На них видно, что поп-исполнительница сделала кадры перед тем, как сесть в черный Mercedes.

Клава Кока в Кольцово. Фото: телеграмм-канал Клавы Коки

- Я уже добралась до своего родного города Екатеринбург. Встречает солнышко. Сегодня вечером концерт в Каменске-Уральском, жду нашей встречи! – написала Клава Кока в своем телеграмм-канале.

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