В Нижнем Тагиле человек скончался после купания в пруду

Его из воды доставали водолазы: Фото: группа «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Свердловской области скончался человек, который едва не утонул в Нижнетагильском пруду. Днем 15 июля в центр защиты населения поступил вызов с номера 112. На городском пляже у Демидов плаза человек нырнул и не всплывал.

- К месту происшествия незамедлительно выдвинулся на спасательном катере водолаз-спасатель, где сразу приступил к поиску утонувшего. Наш специалист практически сразу его нашел в воде и передал сотрудникам скорой медицинской помощи, которые сразу стали проводить реанимационные действия, - сообщили в группе «Тагильский спасатель».

К сожалению, человек скончался в больнице от инфаркта.

Напомним, что этим летом в Алапаевске утонул 6-летний мальчик.