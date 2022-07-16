Стало известно состояние 14-летнего школьника, выжившего после употребления мефедрона

Спустя три месяца мальчик по-прежнему находится в больнице

Стали известны подробности состояния 14-летнего мальчика, который едва не погиб после употребления мефедрона. В апреле этого года двое подростков нашли закладку на улице Студенческой. Один из несовершеннолетних скончался практически мгновенно, второго – спасли врачи. Выживший мальчик по-прежнему находится под наблюдением.

- Ему всю жизнь придется проходить курсы диализа, почки едва не отказали. Кроме этого у него ожог левого бронха. Выявлено повреждение почек и головного мозга, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Инсайдер также отметил, что правоохранительные органы приняли решение не возбуждать уголовное дело.

- Ситуация тяжелая. С одной стороны недосмотрели родители, но они единственного ребенка потеряли. Мальчики не были наркоманами, а просто после уроков пошли гулять. Нашли где-то пакет с запрещенным веществом, - добавил источник «КП».

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют смерть несовершеннолетнего.