В Екатеринбурге задержали наркомана

Полицейские изъяли находку и направили на исследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге задержали наркозакладчика, который уже был судим за разбой. Полицейские заметили подозрительного мужчину утром 13 июля на улице Кишиневской. При обыске у него нашли 1,46 грамма мефедрона.

- Мужчина дал признательные показания и пояснил, что приобрел «синтетику» для личного употребления без цели сбыта, - отмечают в УМВД города.

Задержанным оказался 40-летний житель села Николо-Павловское. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

ВАЖНО

Полиция Екатеринбурга в очередной раз напоминает гражданам, что обо всех фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов, необходимо обратиться в органы внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Человека убили, а ответственных – нет»: в Екатеринбурге полицейский проигнорировал вызовы на место кровавой расправы (подробнее)

Дело о похищении инженера, которого заживо сжег сын, передали лучшим следователям Среднего Урала (подробнее)

Брызнули в глаза из перцового баллончика и украли $4000: в Екатеринбурге два мажора на «Мерседесе» ограбили студента-медика из Египта (подробнее)