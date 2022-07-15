В невьянской колонии сошьют 2800 сорочек для областной больницы

Стоимость контракта составляет почти один миллион рублей. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В невьянской колонии ИК-46 заключенные сошьют для областной больницы простыни, одеяла, пеленки и 2800 сорочек для женщин. Вместе с этим они также создадут изделия и вещи для детского медучреждения.

- В рамках контракта будут изготовлены: наволочки, простыни, пододеяльники, пеленки, одеяла и женские сорочки всего почти 2800 штук готовой продукции, - рассказали в ГУФСИН.

Стоимость контракта составляет почти один миллион рублей.

Ранее мы писали, что заключенные женщины из исправительной колонии №16 в Краснотурьинске спасаются от жары самодельным мороженым. Заключенные делают его из натурального молока, полученного на сельскохозяйственном участке колонии.