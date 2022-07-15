В Екатеринбурге ищут пропавшего пенсионера

В день пропажи он был одет в черные штаны. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге в районе садового товарищества «Исток» ищут пропавшего Жиляева Виктора Федоровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 77-летнего пенсионера ничего неизвестно с 15 июля.

В день пропажи он был одет в черные штаны, галоши и оранжевую футболку.

Особые приметы:

Рост: 175 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: седой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Жиляева Виктора Федоровича, просьба сообщить по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.