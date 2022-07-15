В Реже загорелся садовый домик

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Режевском городском округе загорелся садовый домик на улице Курская. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 15 июля в 16:40.

- На площади 29 квадратных метров повреждены стены и пол садового дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в 16:50, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:50. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в поселке Кордюкова, которое находится в Верхотурском городском округе, потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 15 июля в 15:05 на улице Уральская.