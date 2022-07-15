В Нижнем Тагиле во время празднования Дня Металлурга дороги будут перекрыты

Ограничения коснутся восьми участков дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 16 июля, во время праздника «День металлурга-2022», дороги будут перекрыты. Как сообщает мэрия, ограничения коснутся восьми участков.

Во время фестиваля «Наши в городе» с 13:00 до окончания мероприятия:

- по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова

- по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Уральская

Также во время праздничного фейерверка будут перекрыты участки дорог с 22:30 до 24:00:

- по улице Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская

- по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Уральская

- по улице Красноармейская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова

- по улице Уральская на участке от проспекта Ленина до улицы Красноармейская

- по улице Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова

- по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошников

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле после салюта, который посвятят празднику «День металлурга-2022», жители смогу уехать домой на общественном транспорте. Как сообщает городская Администрация, движение будет организовано до 1:00.