Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 17:34

В Каменске-Уральском неизвестные растратили почти 50 миллионов из местного МУПа

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Виновным грозит до четырех лет лишения свободы

Виновным грозит до четырех лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокуратура и следственный комитет разыскивают неизвестных, которые незаконно растратили почти 50 миллионов рублей МУП «Теплоснабжение Каменского городского округа».

- Установлено, что МУПом осуществлялся сбор денежных средств с потребителей коммунальных услуг. При этом задолженность предприятия перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов только увеличивалась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого СК возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Проводятся допросы представителей местной администрации.

- Кроме того, истребована и анализируется документация о текущей деятельности предприятия, а также о движении финансовых средств. Выполняются иные необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в региональном СУ СКР.

Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.