В Каменске-Уральском неизвестные растратили почти 50 миллионов из местного МУПа

Виновным грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокуратура и следственный комитет разыскивают неизвестных, которые незаконно растратили почти 50 миллионов рублей МУП «Теплоснабжение Каменского городского округа».

- Установлено, что МУПом осуществлялся сбор денежных средств с потребителей коммунальных услуг. При этом задолженность предприятия перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов только увеличивалась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого СК возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Проводятся допросы представителей местной администрации.

- Кроме того, истребована и анализируется документация о текущей деятельности предприятия, а также о движении финансовых средств. Выполняются иные необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в региональном СУ СКР.

Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.