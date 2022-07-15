В Первоуральске мужчина выпал из окна жилого дома

От сильного удара свердловчанин погиб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске из окна жилого дома на улице Береговая выпал мужчина. По данным группы ВКонтакте «Инцидент Первоуральск», от удара свердловчанин скончался. На вид ему было около 35 лет.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет по Свердловской области, на данный момент ведомство отказалось от комментариев.

Ранее мы писали, что в Краснотурьинске из окна третьего этажа выпал девятилетний мальчик. Инцидент произошел днем в жилом доме на улице Радищева. Пострадавшего школьника госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами нижней трети плеча и травматическим шоком.