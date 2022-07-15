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Происшествия15 июля 2022 16:51

В Серове 28-летний парень до смерти забил знакомого своей матери

Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По решению суда, злоумышленник проведет в колонии строгого режима пять лет.

По решению суда, злоумышленник проведет в колонии строгого режима пять лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове осудили 28-летнего жителя поселка Сосьва, который до смерти забил знакомого своей матери. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, тогда уралец распивал алкогольные напитки в компании 48-летнего мужчины. В какой-то момент в квартиру вошла бывшая сожительница молодого человека.

- Парень тут же повздорил с ней. За девушку заступился участвовавший в застолье мужчина. Однако это очень не понравилось подсудимому, который из-за того, что мужчина вмешался в чужой разговор, стал вести себя агрессивно и вскоре от словесного конфликта перешел к жестокому избиению, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». По решению суда, злоумышленник проведет в колонии строгого режима пять лет.