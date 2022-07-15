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Общество15 июля 2022 16:17

В нескольких городах Свердловской области из-за технических работ вновь не будут работать телевизоры

Российская телевизионная и радиовещательная сеть будет проводить профилактику
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В Екатеринбурге 18 и 20 июля от вещания отключат радиоканал «Мир» и радио «Орифей»

В Екатеринбурге 18 и 20 июля от вещания отключат радиоканал «Мир» и радио «Орифей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нескольких городах Свердловской области из-за технических работ вновь не будут работать телевизоры. Планируется, что российская телевизионная и радиовещательная сеть будет проводить профилактику с 18 по 24 июля.

- В Екатеринбурге 18 и 20 июля от вещания отключат радиоканал «Мир» и радио «Орифей» (с 04:00 до 12:00), «Радио России», «Маяк» (с 08:00 до 17:00), - говорится в сообщении компании.

Также не будет работать пакет программ, подключенный к РТРС-1 и РТРС-2. Напомним, ранее Жители Новоуральска и Новоуткинска в последние дни столкнулись с неполадками с телевизорами и радио.

На станциях проводились профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования