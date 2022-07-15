В Нижнем Тагиле во время Дня металлурга общественный транспорт будет работать до ночи

Несколько автобусов будут идти по центральной части города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле после салюта, который посвятят празднику «День металлурга-2022», жители смогу уехать домой на общественном транспорте. Как сообщает городская Администрация, движение будет организовано до 1:00.

Трамвай под номером №3 будет идти по маршрутам:

- улица Островского - Выя - Красный Камень - пр. Ленина - улица Островского

- улица Островского - пр. Ленина - Красный Камень - Выя - улица Островского

Автобусы же будут отъезжать от Театральной площади и кинотеатра «Современник».

- до Дзержинского района будет организована работа двух автобусов АО НПК «Уралвагонзавод» от остановки «Театральная площадь» по маршрутам: - пр. Ленина – ул. Октябрьской Революции – ул. Кулибина – ул. Фестивальная – Восточное шоссе – ул. Ильича – ул. Пихтовая – ул. Максарева – ул. Зари – пр. Ленинградский – ул. Юности – Восточное шоссе, - рассказали в мэрии.

Также несколько автобусов будут идти по центральной части города, в микрорайон Рудник и на ГГМ.