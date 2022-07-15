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Общество15 июля 2022 15:42

Губернатор Свердловской области подарил Валдису Пельшу уникальный сувенир

Глава региона преподнес шоумену тагильские подносы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области подарил Валдису Пельшу, приехавшему в уральскую столицу, уникальный сувенир. Глава региона прибыл в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», чтобы посмотреть встречу выпускников КВН. Известный шоумен выступает в роли ведущего игры.

- Стараюсь игры никогда не пропускать. Сегодня решил подарить членам жюри и ведущему Валдису Пельшу тагильские подносы. Пусть наше уникальное искусство внедряется в лучшие московские гостиные, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Напомним, что в эти минуты на сцене выступают следующие коллективы: армавирская «Русская Дорога», кировская «Вятка», сборная Снежногорска из Мурманска и иркутские «Раисы».

Команды-ветераны будут соревноваться в традиционных конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Студенческий театр эстрадных миниатюр» и «Музыкальное домашнее задание».