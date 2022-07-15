В уральском поселке потушили крупный пожар

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Кордюкова, которое находится в Верхотурском городском округе, потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 15 июля в 15:05 на улице Уральская.

- На площади 110 квадратных метров сгорели кровля частного жилого дома и гараж, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и девять спасателей, которые потушили пламя в 15:22, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:20. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле потушили огонь в частном доме, который находится в коллективном саду. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую 7 июня в 18:37.