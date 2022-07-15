Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске росгвардейцы задержали рецидивиста, который держал в заложниках свою знакомую. Прибывшие на место происшествия силовики выяснили, что 38-летний мужчина закрылся в квартире изнутри и угрожает женщине расправой. Инцидент произошел в квартире на улице Ленина.

- После переговоров со злоумышленником правоохранители убедили его открыть дверь и вошли в помещение. Благодаря слаженным действиям стражей порядка, тяжких последствий удалось избежать, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Екатеринбурге осудили двух местных жителей 47 и 36 лет, которые насильно удерживали в квартире 44-летнюю знакомую и принуждали ее к интимной близости. Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года, тогда женщина пришла в гости к своим приятелям, которых знала несколько лет.