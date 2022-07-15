В Екатеринбурге будут судить женщину, которая обманула 33 человека на четыре миллиона рублей

Мошенницу удалось поймать в прошлом году, всего на ее счету числится 33 эпизода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 36-летнюю мошенницу, которая предлагала за небольшую плату приобрести у нее продукты и даже обещала доставить их на место. Доверчивые «клиенты» соглашались и переводили ей деньги, после этого злоумышленница пропадала.

- Помимо покупки продуктов питания, она предлагала гражданам поправить свое финансовое положение с помощью кредитных организаций. Женщина советовала взять заем в банке, после чего полученную сумму принести ей. За это обвиняемая выплачивала вознаграждение гражданину, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мошенницу удалось поймать в прошлом году, всего на ее счету числится 33 эпизода, общая сумма ущерба составила порядка четырех миллионов рублей. Уголовное дело передано на рассмотрение Орджоникидзевский районный суд, а саму ее отпустили под подписку о невыезде.