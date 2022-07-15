Уральские заключенные спасаются от жары мороженым

Цена за одну порцию лакомства составляет 22 рубля. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные женщины из исправительной колонии №16 в Краснотурьинске спасаются от жары самодельным мороженым. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Шоколадное мороженое, сливочное мороженое с фруктовыми наполнителями – приготовлены по оригинальным рецептам, и по своим вкусовым качествам не уступают фабричному мороженому, - говорится в сообщении.

Заключенные делают мороженое из натурального молока, полученного на сельскохозяйственном участке колонии. В жаркую погоду осужденные особенно любят мороженое с мятой. Цена за одну порцию лакомства составляет 22 рубля.

В рецепт мороженого входит свежее молоко, сливки, яичные белки и ванилин. При этом форму для мороженого держат в морозилке не меньше 12 часов перед тем, как залить туда молочную смесь. Самодельное мороженое также покупают сотрудники колонии.