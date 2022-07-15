В Екатеринбурге местный житель ударил ножом сожительницу во время ссоры

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летний местный житель ударил свою сожительницу ножом во время бытового конфликта. В полицию обратились врачи бригады скорой помощи, они нашли пострадавшую в квартире на улице Агрономической с колото-резаными ранениями живота и грудной клетки.

- В результате пострадавшую госпитализировали в 36 городскую больницу. У нее выявлена проникающая рана грудной области и пневмоторакс. Согласно справке, ей причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что у мужчины во время совместного распития спиртного вспыхнула ссора, в итоге общение на повышенных тонах закончилось потасовкой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы.