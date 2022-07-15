Автомобилисты не смогут попасть на участок от проспекта Вагоностроителей до улицы Коминтерна с 18 по 24 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на неделю перекроют движение по нечетной стороне Дзержинского проспекта. Автомобилисты не смогут попасть на участок от проспекта Вагоностроителей до улицы Коминтерна с 18 по 24 июля.

- Обществу с ограниченной ответственностью «Культурно-развлекательный центр» в срок до 18 июля 2022 года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле почти на неделю изменится схема движения общественного транспорта в районе вокзала из-за дорожных работ на улице Садовой. Там с 13 по 18 июля будут устраивать ливневую канализацию. Свои маршруты изменят трамваи №3, №8, № 12, № 14 и № 15.