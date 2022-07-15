В Екатеринбурге пройдет митинг, посвященный героям спецоперации на Украине

Мероприятие организовано городским отделением партии «Единая Россия» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 июля состоится митинг, который будет посвящен мужеству уральцев в ходе специальной военной операции на Украине. Мероприятие анонсировала мэрия. Планируется, что участники соберутся у здания КТК «Космос».

- В понедельник, 18 июля, в 10:00. Мероприятие организовано городским отделением партии «Единая Россия». Аккредитация для участия не требуется, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле военный комиссариат открыл набор контрактников для участия в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках.

- Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия (продовольственное, вещевое и т.д.), а также медицинским обеспечением, страхованием жизни и здоровья,- говорится в сообщении, - говорится в сообщении мэрии Нижнего Тагила.