В субботу в Екатеринбурге стартует Царский крестный ход

Митрополит посетил храм на Ганиной Яме. Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге 16 июля стартует Царский крестный ход. Он начнется у Храма-на-Крови. Верующие пройдут до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Об этом сообщается на сайте городской епархии.

15 июля, накануне мероприятий, митрополит Евгений вместе с и.о. наместника монастыря иеромонахом Мелитоном и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым отправились на Ганину Яму, чтобы обойти территорию храма и проверить подготовку.

- Мы ожидаем торжеств, которые для нас будут подобны пасхальным. И облачения будут красными как на Пасху, и крестный ход будет совершаться так, как совершается пасхальный крестный ход, - рассказал митрополит Евгений.

В Екатеринбурге 11 июля стартовал международный фестиваль «Царские дни». Он приурочен к годовщине гибели отрекшегося императора Николая II и его семьи. Главным событием станет Крестный ход, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля – в годовщину трагедии. Ради шествия в центре города перероют несколько улиц.