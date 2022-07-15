В Верхней Пышме две женщины украли у пенсионерки больше 950 тысяч рублей

Женщины вытащили деньги у бабушки из шкафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме две женщины попали в квартиру к 84-летней пенсионерке, представившись ей сотрудницами благотворительной организации «Дети Войны» и обокрали ее на крупную сумму денег.

- В ходе разговора неизвестные рассказали потерпевшей, что данная организация предлагает поддержку ветеранам и пенсионерам. Под указанным предлогом с целью обсуждения данных услуг женщины прошли в квартиру и предложили потерпевшей пройти опрос, для этого пенсионерка с одной из женщин прошла на кухню, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Вторая женщина в это время пошла в комнату, где нашла и забрала деньги и золотую цепочку с крестом. Пенсионерка, заметив пропажу цепочки, висевшей на ручке серванта и накоплений в шкафу, обратилась в полицию. Бабушка лишилась больше 950 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Верхнепышминский» в отношении двух женщин, обокравших бабушку, возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).