Роспотребнадзор проверит слухи о нашествии крыс на Екатеринбург

Оценка экспертов станет известна через две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор проверит информацию о нашествии крыс в Екатеринбурге. Для этого специалисты проверят объекты города на заселенность грзунами. Об этом сообщает ведомство по Свердловской области.

- Обследование включает в себя осмотр потенциально неблагополучных объектов, раскладку контрольно-следовых площадок (КСП) и установку ловушек, - говорится в сообщении.

Оценка экспертов станет известна через две недели. В Роспотребнадзоре отметили, что с января 2022 года в рамках контроля за проведением дератизации в столице Урала выдали девять предложений о мерах по улучшению обстановки и выполнению санитарных требований. Также было выдано девять предложений о добровольном урегулировании спора по обеспечению дератизационных мероприятий в подвалах и подъездах жилых домов.

Кроме того, ведомство выдало пять предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий на контейнерных площадках и вблизи сооружений электросетей. Еще восемь предостережений выдали о недопустимости нарушения требований по проведению дератизации в адрес коммунальных объектов.