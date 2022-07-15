Свердловская магистраль увеличила количество регулярных маршрутов ускоренных грузовых поездов

Фото из архива РЖД

Во втором квартале 2022 года Свердловская железная дорога по запросам грузоотправителей разработала 21 новый маршрут для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт (всего с начала года – 37 дополнительных маршрутов). Организованы ускоренные перевозки грузов назначением на станции Дальневосточной, Северо-Кавказской, Октябрьской, Горьковской, Куйбышевской, Северной и Южно-Уральской железных дорог, а также в Казахстан и Беларусь.

Объем грузоперевозок по согласованному с клиентом расписанию на СвЖД в первом полугодии увеличился на 3,8% к аналогичному периоду 2021-го, перевезено 8,5 млн тонн грузов. Общее количество маршрутов графиковых грузоперевозок достигло 196. При этом наиболее востребованы у клиентов магистрали сервисы по ускоренной доставке грузов в контейнерах. Контейнерные поезда с фиксированным временем отправления и прибытия на постоянной основе курсируют по 148 направлениям.

На основе технологии перевозки грузов по расписанию СвЖД также развивает транспортные продукты, ориентированные на предприятия малого и среднего бизнеса.

В рамках сервиса «Грузовой экспресс» клиенты имеют возможность включать свои вагоны в регулярные поезда, курсирующие по графику. В основном по такой схеме перевозится сырье и готовая продукция в границах магистрали. Сначала 2022 года на СвЖД грузовыми экспрессами перевезено 4,2 тыс. вагонов в составе 618 поездов по 19 направлениям.

В качестве альтернативы автомобильным перевозкам на короткие расстояния используется сервис «Ночной экспресс» (грузы доставляются в ночное время, когда инфраструктура менее загружена). Регулярное курсирование поездов организовано по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. По прибытию на станцию назначения дополнительно возможна железнодорожная доставка груза до конечного получателя (например, до складского комплекса или производственной площадки). Постоянными пользователями услуги являются около 200 грузоотправителей СвЖД, из них 44 подключились в текущем году. За шесть месяцев в рамках сервиса перевезено 52,5 тыс. тонн грузов.