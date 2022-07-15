На Урале завершились поиски 32-летней женщины, пропавшей в мае

Поиски пропавшей женщины организовали волонтеры Фото: Лиза Алерт

На Урале завершились поиски 32-летней Вероники Сосниной (Амосовой), пропавшей 5 мая в селе Тыгиш в городском округе Богданович. Ее поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт».

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в группе «ВКонтакте» поискового отряда.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски Антоновой (Казаковой) Екатерины. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 34-летней женщины ничего неизвестно с 9 июля 2022 года.