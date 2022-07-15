На Южном Урале утонул 66-летний свердловчанин

Тело свердловчанина нашли 14 июля на глубине четырех метров и в полукилометре от берега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области утонул 66-летний житель Свердловской области. Его тело искали три дня. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона Южного Урала.

- 11 июля в полицию с сообщением о несчастном случае обратилась женщина, которая оказалась очевидцем происшествия. Она сообщила, что в 150 метрах от берега с лодки в сторону берега нырнул мужчина, а потом ни на берег, ни к лодке не вернулся, - говорится в сообщении.

Спасатели три дня искали тело погибшего в озере. Они исследовали акваторию с применением «кошек». Также сотрудники службы пешком проходили береговую линию и камыши. А на глубину погружали водолазные станции.

Тело свердловчанина нашли 14 июля на глубине четырех метров и в полукилометре от берега. Погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее, 11 июля, в Екатеринбурге на Уктусе утонул мужчина. Силовики проводят проверку. Инцидент не носит криминальный характер.