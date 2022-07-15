Град и ливни с сильным ветром обрушатся на Свердловскую область

На регион надвигается непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не спадает жара. При этом завтра, 16 июля, на регион должны обрушится ливни с сильным ветром до 25 метров в секунду, и даже крупный град. Об этом свердловчан предупредили спасатели.

- Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков, своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что сегодня, 15 июля, в Свердловской области также действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали, что в регионе будет сильный дождь с градом и ветром до 25 метров в секунду. Спасатели же в свою очередь призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности.