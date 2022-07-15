Евгений Куйвашев едет в Нижний Тагил

День металлурга Нижний Тагил празднует несколько дней Фото: Лев ИСТОМИН

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 июля в День металлурга прибыл Нижний Тагил. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Евгений Куйвашев возложит цветы к монументу металлургов на Лисьей горе и вручит почетные знаки работникам отрасли. Праздник готовит ЕВРАЗ НТМК – холдинг в этот же день отмечает свое 30-летние.

Отметим, что День металлурга отмечают в Нижнем Тагиле несколько дней. Главные мероприятия, включая фестиваль и салют, пройдет в уральском городе 16 июля. На празднике выступят Гарик Сукачев, «Сурганова и оркестр», группа СЛОТ и другие эстрадные артисты.