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Происшествия15 июля 2022 7:54

Подросток, «минировавший» свердловские школы и ТЦ, получил срок

Его приговорили к трем годам условно
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Суд прошел в Брянске

Суд прошел в Брянске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил 16-летнего жителя поселка Клетня Брянской области к трем годам лишения свободы условно за лжеминирования. Подросток, в том числе, сообщал о якобы готовящихся терактах в школах и ТЦ Свердловской области. Об этом сообщает Следственный комитет Брянской области.

С 22 сентября по 20 октября 2020 года обвиняемый через сервис анонимизации отправил 32 электронных письма на почтовые адреса ФСБ и МВД в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской и Тамбовской областей. Также он направил сообщения о минировании в органы Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Действия подростка привели к приостановке работы организаций и мобилизации оперативных служб. Преступление брянского школьника выявили сотрудники ФСБ.

Ранее, 6 апреля 2022 года, в Екатеринбурге прошла волна лжеминирований. Сообщения о якобы готовящихся взрывах пришли на почту 215 школ и детских садов.