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Недвижимость15 июля 2022 7:34

В Сургуте появится новый приют для бездомных собак

Здесь разместят тысячу питомцев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Приют для собак построят через два года

Приют для собак построят через два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте построят муниципальный приют для бездомных животных, рассчитанный на одновременное пребывание в нем до 1000 собак. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Земельный участок под приют уже выделен, вопрос с финансированием для проектных работ тоже решен. Объект построят через два года.

По словам представителей администрации города, проблему с бездомными животными позволит решить комплексный подход.

Отметим, что в 2020 году в округе работали семь приютов, а сейчас их уже 19 – пять муниципальных и 14 частных.