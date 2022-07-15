Губернатор рассказал, что под Екатеринбургом идет стройка транспортно-логистического хаба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскрыл свою мечту. Ей он поделился в своем telegram-канале.

- У меня есть мечта - чтобы в ближайшие пять лет Свердловская область стала главным сухим портом России, - признался он.

Глава региона отметил, что прежние логистические цепочки уже не работают и теперь основные потоки грузов пойдут с востока. Он убежден, что Урал находится в очень выгодном положении.

Куйвашев рассказал, что под Екатеринбургом идет стройка транспортно-логистического хаба для автомобильных и железнодорожных перевозок. По предварительным данным, мощность хаба к 2030 году будет около 60 миллионов тонн. А к 2035 году она вырастет до 80 миллионов тонн.

- Надеюсь, в сентябре мы сможем презентовать первые детали проекта «Сухой порт» и принять первый груз, - написал губернатор.

Он подчеркнул, что предложил стать партнером проекта главе СвЖД Ивану Колесникову. Последний согласился.