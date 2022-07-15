Бездомные псы массово атакуют жителей Ямала

Бездомные псы представляют реальную опасность для жителей Ямала Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в суд поступило 26 исков от родителей детей и подростков в городе Лабытнанги, где бездомные псы нападают на людей. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Речь идет о фактах, когда бездомные животные нападают на людей, и только о случаях, которые дошли до суда. Всего по Ямалу таких случаев – более пятидесяти. По пять нападений собак приходится на Тазовский и Приуральский районы, по четыре раза бездомные псы нападали на жителей Салехарда и Шурышкарского района, и по два случая зарегистрировано в Ноябрьске, Надыме, Губкинском и Пуровском районе. Один раза собака напала на человека вы Муравленко.