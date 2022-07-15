The Hatters не приедут на фестиваль «Музыка Свободы» в Заречном

The Hatters должны были выступить в один из дней на фестивале Фото: Алексей БУЛАТОВ

The Hatters не приедут на «Музыку Свободы» в Заречном. Об этом рассказали организаторы фестиваля.

- Группа The Hatters не сможет принять участие в фестивале по личным причинам. И мы, и группа до последнего надеялись, что выступление состоится, но, к сожалению обстоятельства, не сложились в нашу пользу, - сообщается в группе «ВКонакте» фестиваля.

Также организаторы отметили, что зимой группа может выступить на площадке концерт-холла «Свобода» в Екатеринбурге. Дату концерта обещают сообщить в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что на фестивале выступят группы «Сплин» и «Слот». Масштабный Open Air пройдет на пляже «Ривьера» 13 и 14 августа. На нем также ожидается выступление Нейромонаха Феофана, групп Аффинаж, Distemper, Stigmata, Кирпичи и других. Также на сцену выйдут представители уральской сцены.

Список музыкантов будет пополняться. Посмотреть его можно на сайте фестиваля svoboda-fest.ru. На нем же можно купить билет. Стоимость на одного человека за два дня от 3500 рублей.