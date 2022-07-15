В Екатеринбурге общественники заставили бизнесменов сдуть опасные батуты

Операторы на батутах не знают техник безопасности Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

В Екатеринбурге активисты заставили бизнесменов сдуть опасные батуты в Кировском районе на Блюхера, 47 и на Боровой, 19. Общественники мониторинговой группы «Единой России» совместно с главным специалистом комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Марией Кондратьевой нашли нарушения в их работе.

- В летний период предприниматели не сильно думают о безопасности детей, а думают о том, как заработать как можно больше денег, - рассказал руководитель мониторинговой группы Дмитрий Чукреев. - Операторы, которые должны следить за детьми, находящимися на батуте, знают только одно - 20 минут и 200 рублей. Больше никаких правил и техники безопасности они не знают, как оказывать первую помощь они тоже не знают.

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

И на Блюхера и на Боровой на входной группе у батутов отсутствовали маты, доски с информацией и правилами посещения, были повреждены сетки ограждения. Кроме того, у них не было разрешительной документации, а операторы аттракционов не знали правил безопасности и не смогли рассказать свои должностные обязанности.

Общественники передадут информацию о нарушениях в прокуратуру и полицию Екатеринбурга.