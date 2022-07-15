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Происшествия15 июля 2022 6:21

На директора института спорта УрФУ завели еще одно уголовное дело

Его подозревают в хищении субсидии для команды по регби
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Это уже второе дело по статье за мошенничество для Шурманова

Это уже второе дело по статье за мошенничество для Шурманова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на директора института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова завели второе уголовное дело. Оно возбуждено по статье за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Причиной для этого дела стало хищение областной субсидии на поддержку команды по регби.

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал Шурманова до 8 августа. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Директор института спорта задержали 15 июня. До этого в его институте прошли обыски. Шурманова лишили звания мастера спорта.