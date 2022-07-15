В Парковом районе Екатеринбурга мужчина выжил, выпав с восьмого этажа

Инцидент произошел около полуночи 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Парковом районе мужчина выпал из окна восьмого этажа и выжил. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском УМВД.

- Сообщение поступило в отдел полиции №7 в 00:02. На место выезжали сотрудники полиции. Начато проведение проверки, - рассказали там.

Инцидент произошел около полуночи 14 июля. Мужчина выпал из окна дома № 210 на улице Мичурина. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее, в Краснотурьинске из окна третьего этажа выпал девятилетний мальчик. Инцидент произошел в жилом доме на улице Радищева. Пострадавшего школьника госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами нижней трети плеча и травматическим шоком.