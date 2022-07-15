В Екатеринбург из Узбекистана пытались завести опасные масло и мед

Изъятую продукцию уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Узбекистана 14 июля пытались завести опасные масло и мед весом 3,8 килограмм. Несанкционированный груз обнаружили в «Кольцово» Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста при досмотре багажа пассажиров.

- Подконтрольная ветеринарному надзору продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и без маркировки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Масло и мед у граждан Узбекистана изъяли и уничтожили. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, недавно в аэропорту «Кольцово» в багаже пассажиров, прилетевших из Узбекистана, нашли 6,8 килограмма несанкционированного домашнего меда. Нарушителей также привлекли к административной ответственности, а мед специалистам пришлось уничтожить.