В Солнечном легковушки столкнулась с мотоциклом

В Госавтоинспекции отметили, что за рулем байка был 34-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге легковушка Mazda 6 столкнулась с мотоциклом Honda. ДТП произошло на улице Чемпионов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском ГИБДД.

- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, - рассказали там.

В Госавтоинспекции отметили, что за рулем байка был 33-летний мужчина. Его с различными травмами доставили в больницу. На улице 2-я Новосибирская Mazda при развороте не предоставила преимущество мотоциклу и допустила с ним столкновение.

Ранее, 13 сентября 2021 года, в центре Екатеринбурга байкер проехал на красный и влетел в легковушку. Водителя мотоцикла госпитализировали в 23 больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом пальца правой кисти и ушиб локтя.