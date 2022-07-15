Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.

Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья, составляет 6,9 % годовых в рублях.

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 1,5 млн рублей, на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и при необходимости предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».